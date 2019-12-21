因應我國少子化危機，為鼓勵國人生育意願及減輕多胎家庭照顧壓力，勞動部日前表示，家中有3名以上6歲以下子女或4名以上12歲以下子女，且其中2名為6歲以下即可申請外籍家傭。

為提高國家生育率，勞動部日前預告「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」第10條修正草案，擬放寬扶養多名年幼子女者申請聘僱外國人從事家庭幫傭工作條件，以達到多胎家庭的照料。

根據目前申請家庭幫傭條件有二：1.家庭中有年齡3歲以下三胞胎或多胞胎者；2.家庭中有老幼計點方式累計點數滿16點者。孩童計點方式如下：子女未滿1歲7.5點；滿2歲未滿3歲4.5點；滿3歲未滿4歲3點；滿4歲未滿5歲2點；滿5歲未滿6歲1點；各年齡均有不同點數，累計滿16點即可申請。

根據目前修正草案，雇主申請家庭外傭將放寬條件，只要有3名以上且年齡6歲以下子女或4名以上年齡12歲以下子女，且其中2名6歲以下即可申請；現行累計16點數的方式照常運作，計算方式不變。

民進黨立委陳瑩今(21)日表示，台灣正面臨少子化與高齡化的威脅，除了重新檢討外籍幫傭評點計算方式，多胎家庭以加權計算方也勢在必行，國家一方面鼓勵生育，應努力營造友善的育兒環境，政府也應思考如何減輕多胎家長的育兒壓力。

勞動力發展署長黃秋桂表示，已檢討過評點計算方式，國內對於家庭幫傭使用都認為應從嚴處理，後續會朝多胎家庭用加權計算方式方向來討論，而加權倍數仍待討論與共識，由於牽扯到跨國勞動部分，還須和跨國勞動力政策協商諮詢小組討論。

(中時 )