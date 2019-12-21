台中林酒店與家扶基金會首次合作，公益活動將為期近一個月(至2020／1／19止)，台中林酒店也藉此宣示此公益活動未來將成為每年歲末送暖的重要活動之一，希望讓家扶兒童都能在年節前夕感受滿滿的溫暖、幸福。（盧金足攝）

家扶合作企業廠商投身公益，讓家境弱勢困難的家扶兒童，感受到社會的溫暖與大眾的關懷。（盧金足攝）

台中林酒店重視社會企業責任「祝感心！」林酒店總經理徐道豐21日代表董事長林協健與家扶基金會董事長趙犁民、常務董事陳靜夫、執行長何素秋，及台中市社會局長彭懷真帶領見證下，展開目標募得1000份，每份1000元的助學紅包，希望來住宿或用餐客人透過該活動付出一份愛心，為自己添福氣，同時帶著這份福氣，讓這些家扶學子能順利而無後之憂的就學。

徐道豐表示，家扶基金會雲林台西沿海地區的小朋友，今在活動現場帶來溫暖且有氣勢的烏克麗麗演出，助學家扶兒的活動，為台中林酒店與家扶基金會首次合作，公益活動將為期近一個月，台中林酒店藉此宣示此公益活動未來將成為每年歲末送暖的重要活動之一，希望讓家扶兒童都能在年節前夕感受滿滿的溫暖、幸福加倍。

林酒店總經理徐道豐希望大家付出一份愛心，為自己添福氣，同時帶著這份福氣，讓這些家扶學子能順利而無後之憂的就學。（盧金足攝）

徐道豐也期盼有更多的社會大眾以及企業能夠持續投入公益，幫助社會上所有需要幫助的兒少與家庭，讓他們也有改變生活，發展未來的機會。

趙犁民表示，「寒冬傳愛 送扶送愛」公益活動，目標1000份，每份1000元的助學紅包，邀請各界共襄盛舉，家扶基金會服務不怕高水準的服務 而是持續創造更高水準的服務。

家扶基金會希望讓家扶兒童都能在年節前夕感受滿滿的愛，讓幸福加倍，目標是募得1000份，每份1000元的助學紅包。（盧金足攝）

彭懷真說，今天這一場活動是由台中餐飲龍頭品牌-林酒店與台灣社福界服務龍頭品牌-家扶基金會，一起攜手合作的公益活動，且家扶在寄養、安置、經濟扶助等服務都是台中市政府所仰仗的，我們都知道孩子在長大的過程有有許多的狀況需要很多的關心與照顧。

彭懷真指出，如早期療育，因此家扶基金會在各方面的服務都非常落實服務也非常有成就，因此今天真的非常開心可以見證這一場合作。

趙犁民說，在這歲末寒冬中，為家扶兒童注入一股暖流，我們的小朋友未來在就學的路上，很多時候就是缺少這麼一點點的錢，這次非常感謝台中林酒店的支持，廣邀民眾、消費者、企業員工們一同成為孩子們生命中的貴人，更豎立起企業發揮社會責任的良好典範。

同時，也期盼有更多的社會大眾以及企業能夠持續投入公益，幫助社會上所有需要幫助的兒少與家庭，讓他們也有改變生活，發展未來的機會。」

家扶基金會說，1000元對於一般人而言可能是跟朋友聚餐的一頓飯錢，家扶基金會扶助近八成的家庭中全家總收入只有兩萬五千元，因此一千元對他們而言是很大的幫忙。

農曆年後，新學期即將開始，伴隨而來的是弱勢家庭煩惱孩子的學費沒有著落，希望透過此活動呼籲社會大眾付出一份愛心，為自己添福氣，同時帶著這份福氣，讓這些家扶學子能順利而無後之憂的就學。家扶基金會與台中林酒店呼籲各界一同來關心弱勢家庭，邀請大家一起用「愛來拚貼孩子的未來」。

(中時 )