「1221Wecare台灣大遊行」霸韓大遊行今天和挺韓大遊行同步登場，中午剛過湧入數萬罷韓人潮到場力挺，而最新空拍畫面也出曝光。畫面中可見滿滿一整片罷韓人潮。氣勢相當嚇人。有韓粉看了留言嗆：「一直有傳聞說，有便當可以領？」、「一萬想拍成十萬？」、「阿娘喂！」。
根據《中時電子報》直播畫面，現場空拍影片，清晰可見活動準備開始時，罷韓現場已聚集大批人潮，全場氣氛義憤填膺，數次大喊「光復高雄，保衛台灣」。
Wecare發起人尹立活動前接受訪表示，今天的遊行不只是一個訴求，也承擔了很多人的期望及很大的責任，對於霸韓遊行，大家的訴求都是一樣，都希望韓國瑜趕快離開高雄。他也預估這次罷韓遊行會超過10萬人以上。
有觀看Youtube社群直播的韓粉網友，「一直傳聞說，有便當可以領？」、「一萬想拍成十萬？」、「挖！有一億人啊！」、
(中時電子報)
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