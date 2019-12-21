「1221Wecare台灣大遊行」霸韓大遊行今天和挺韓大遊行同步登場，中午剛過湧入數萬罷韓人潮到場力挺，而最新空拍畫面也出曝光。畫面中可見滿滿一整片罷韓人潮。氣勢相當嚇人。有韓粉看了留言嗆：「一直有傳聞說，有便當可以領？」、「一萬想拍成十萬？」、「阿娘喂！」。

12月21日罷韓大遊行人潮空拍圖。(圖/截自 中時電子報直播)
12月21日罷韓大遊行人潮空拍圖。(圖/截自 中時電子報直播)

根據《中時電子報》直播畫面，現場空拍影片，清晰可見活動準備開始時，罷韓現場已聚集大批人潮，全場氣氛義憤填膺，數次大喊「光復高雄，保衛台灣」。

Wecare發起人尹立活動前接受訪表示，今天的遊行不只是一個訴求，也承擔了很多人的期望及很大的責任，對於霸韓遊行，大家的訴求都是一樣，都希望韓國瑜趕快離開高雄。他也預估這次罷韓遊行會超過10萬人以上。

有觀看Youtube社群直播的韓粉網友，「一直傳聞說，有便當可以領？」、「一萬想拍成十萬？」、「挖！有一億人啊！」、

Youtibe網友留言。(圖/截自 中天新聞 Youtube)
Youtibe網友留言。(圖/截自 中天新聞 Youtube)
挺韓大遊行空拍圖終於曝光！韓黑嗆：就這樣？
挺韓大遊行人少？潘恆旭驚爆超嚇人數字！
名嘴爆韓勝選關鍵是他？網：瘋了！
罷韓遊行／正面對決前夕 黃捷出現了！
罷韓遊行／罷韓遊行人數俯拍圖 臉書大曝光
挺韓遊行／罷韓挺韓對決 學者三點解析：老韓必勝

(中時電子報)

#2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #親民黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #吳敦義 #趙少康 #不分區 #民調 #高雄 #辯論 #造勢 #挺韓大遊行 #罷韓大遊行 #張善政 #博恩 #WECARE