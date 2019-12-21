同為新竹成德高中傑出校友，陳聖平當初追隨學長林凱威加入美職響尾蛇隊，不過卻一度不適應，還在社群上透露心情低落，林凱威看到後將他「罵醒」，陳聖平深刻反省後，目前也準備好心情面對新球季。

林凱威說旅美最重要的是心態，在台灣的心態要帶到美國，不能有變化，稍微有點變化會阻擋在球技上的表現。並提到陳聖平9月底被球隊派去多明尼加訓練時，認為不被球隊重視，心情一度受影響，發社群抒發心情後，林凱威直接回覆，「不然就回台灣。」

陳聖平在7月初與美職響尾蛇隊簽約，成為球隊第4名台灣選手，不過遠赴美國後，卻因為簽證還沒辦好，只能練球還不能比賽，因此球隊派他和其他年輕球員，包含另一名台灣好手林家正，一起到多明尼加訓練、比賽。不過因為美國與多明尼加環境有落差，讓陳聖平一度不適應。

在林凱威厲言教訓後，陳聖平也學著反省自己，「和其他球員討論後，心情比較調適了，知道球隊派我來是看重我，後來有調整好心情。」

(中時 )