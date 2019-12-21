現場發現劉男騎乘的機車。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

劉男的登山背包及登山杖。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗公館63歲劉姓男子21日上午8時許，獨自前往大湖鄉馬拉邦山登山，疑似突然身體不適，在登山口上方約300公尺處倒臥在地，後方4名山友發現時，他已沒有呼吸心跳，趕緊報警並輪流替他實施CPR，警消人員旋即到場搬運劉男下山，並送往大順醫院急救，仍不幸宣告不治。

劉姓男子21日早晨獨自騎乘機車，帶著登山背包及登山杖，前往大湖馬拉邦山登山，上午8點半，被其他山友發現趴在登山口上方約300公尺處，一動也不動，4名山友趕緊報警並替他實施CPR約30分鐘，警消到場初評發現劉男失去生命跡象，立即請現場民眾幫忙搬運劉男下山，並沿途實施急救。

劉男被送往大湖大順醫院搶救，仍不幸宣告不治，家屬聽聞消息悲痛萬分，警方呼籲民眾，獨自登山風險大，切勿獨自1人冒然登山，應結伴同行，注意保暖並備足乾糧及飲用水，以免在山區遇上疾病、受傷等意外時無法即時救援。

(中時 )