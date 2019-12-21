「1221Wecare台灣大遊行」罷韓活動今登場，現場人數俯拍圖也在「Wecare」的臉書曝光，只見現場人數爆表，逼得「Wecare」不得不整隊，將活動延後出發。觀看臉書直播的網友，驚呆表示比挺韓的造勢人潮還多！

「Wecare」罷韓人潮從中午過後，人潮湧現捷運美麗島站，而在起點文化中心外，則是人潮整個塞滿街道 看不到盡頭，由於人數一度爆表，活動不得不延後至兩點出發。據悉，目前人數還在增加中。

(中時電子報)