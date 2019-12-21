大政治大爆卦-無色覺醒》挺韓罷韓大拚場 人潮錢潮塞爆港都 高雄最終贏家？ 14:142019/12/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》挺韓罷韓大拚場 人潮錢潮塞爆港都 高雄最終贏家? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起的「南方崛起榮光再現 高雄週年慶大遊行」中午起登場；而由罷韓團體「Wecare高雄」等公民社團發起的「1221Wecare台灣大遊行」，今天下午1時30分從高雄市五福路、光華路口登場。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #罷韓 #挺韓 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓、罷韓21日遊行人氣誰較高？網路投票竟一面倒 19:542019/12/18 政治 挺韓、罷韓遊行周六高雄大對決 交管看這邊！ 11:062019/12/19 政治 高雄巿泛綠議員宣布：將參加罷韓遊行 13:032019/12/19 政治 遊行人潮大車拚！九成網友認為挺韓＞罷韓 13:352019/12/19 政治 挺韓罷韓高雄對決或成關鍵戰役 已現不尋常氣氛 03:192019/12/20 政治 高雄挺韓罷韓遊行前 詹惟中用撲克牌預測結局 06:442019/12/20 政治 罷韓遊行／罷韓熱度不如挺韓 韓黑：真的好沮喪 12:062019/12/21 政治 罷韓遊行／直播》罷韓活動登場 民眾響應熱烈 12:192019/12/21 政治 罷韓遊行／美女韓粉深入罷韓遊行 網看影片超震撼 12:552019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行估超過10萬人 盼韓快離開高雄 13:372019/12/21 政治 政治熱門新聞 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 挺韓大遊行空拍圖終於曝光！韓黑嗆：就這樣？ - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 罷韓遊行／罷韓空拍圖曝光 韓粉驚呼：阿娘喂！ - 政治 挺韓遊行／30萬人挺韓上街 一張圖看紅潮湧出 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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