由國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起的「南方崛起榮光再現 高雄週年慶大遊行」中午起登場；而由罷韓團體「Wecare高雄」等公民社團發起的「1221Wecare台灣大遊行」，今天下午1時30分從高雄市五福路、光華路口登場。

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