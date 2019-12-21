台船公司民營化11週年公司慶21日在公司高雄廠區舉行，公司指出今年以來，台船肩負起國艦國造的重任，4000噸巡防艦開工、「潛艦國造第一階段合約設計」完成、台灣第一艘風電工作船「台船15號」完成、承攬多項離岸風電海事工程等多項工作，均能把握轉型契機，從以往商船為主的本業轉型至國艦國造、離岸風電多角化經營，蛻變重生。

打破以往過度集中於商船的經營型態，台船公司在董事長鄭文隆的帶領下加速轉型，目標為離岸風電、國艦國造、商船本業三大業務並重，進行多角化的經營，以引領台船在下一個世代能繼續昂首闊步前進。

今年，在離岸風電事業方面，台船公司與興達海基公司簽訂風電水下基礎轉接段製造之意向書、拿下離岸風電首宗大型海事工程統包，已逐漸展現台船在海工業務上的佈局與成果。在商船方面，因應國際海事組織新訂「IMO 2020硫燃料法規」，台船公司在修船業務上亦有嶄獲，繼成功替OOCL 13000TEU貨櫃船加裝雙脫硫器之後，後續德翔、中鋼委託建造之船隻亦於台船加裝脫硫器，另尚有多艘海外航商貨櫃輪加裝脫硫器之業務亦積極洽談之中。

面臨15年來造船業最低迷的時刻，台船公司轉型初具成效，於是將民營化11週年以「台船11 團結同心」為主題。期望在現有基礎上，再創佳績，除開慶祝大會外，更舉辦了園遊會、愛心慢跑、親子遊戲、電影欣賞以及安排造艦設計與海工設計等展示與活動，請同仁親自解說，透過各式各樣的活動，也讓員工眷屬共同參與，藉此了解台船公司之努力成果與未來目標，促進員工與眷屬及員工之間的團結同心。

鄭文隆表示，轉型蛻變才能永續經營，而公司人才濟濟，面對離岸風電、潛艦國造等龐大的商機，只要肯拼，機會是屬於台船的。

總經理曾國正也指出，他20多年前就進入公司，面對公司如今的困境，他時時惕勵自己，更要與同仁共勉，不但要勇於承擔，更應保持正面積極的態度，勇敢改變與創新，在董事長帶領下突破難關，讓公司走出新的天地，再領業界風騷。

今年的慶祝大會參加人員，除了員工、眷屬之外，社會各界賢達，也都到場共襄盛舉，場面熱鬧歡愉,節目活動中也營造員眷團結同心，努力邁向轉型成功。

（台船董事長鄭文隆指出轉型蛻變才能永續經營。圖：台船提供）

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