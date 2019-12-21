心結？ 馬英九南部行不安排挺韓 14:422019/12/21 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九（中）21日陪同藍委林奕華（左）在北市成功市場掃街。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬韓心結難解？罷韓、挺韓大遊行21日在高雄登場，前總統馬英九上午陪同藍委林奕華在北市成功市場掃街時，被問到是否參加挺韓遊行？馬說「我今天行程沒安排高雄，我會去南部，但不是早上。」 另外，針對藍營樂觀評估國民黨總統候選人韓國瑜會贏蔡英文總統30萬票，馬說「我不曉得他們怎麼計票，但我相信我們有信心！」 (中時 ) #總統 #高雄 #心結 #馬英九 #南部 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳師孟約詢法官 網友竟說：司法獨立是錯的 00:012019/12/18 政治 馬英九基金會 增林麗蟬、黃奎博擔任董事 10:072019/12/18 政治 中央黨部舊址中影交易 馬英九：沒有印象 11:452019/12/18 社會 野生馬英九兼職外送員 一拿下口罩女學生嚇呆 23:092019/12/19 政治 馬英九拚全力 20日桃園輔選掃市場受歡迎 11:302019/12/20 政治 馬英九：反對反滲透法執行 根本是違憲 11:132019/12/20 政治 馬英九客語逗樂地方媽媽 批蔡英文斷交總統 17:002019/12/20 政治 青年返鄉「影分身之術」挺鄭寶清 馬陪萬美玲拜票 19:462019/12/20 政治 最強挺韓理由！胡幼偉：高雄人天上掉下8年保單 22:442019/12/20 政治 行憲紀念日辦護憲座談 馬將出席批蔡 09:542019/12/21 政治 政治熱門新聞 罷韓遊行／罷韓空拍圖曝光 韓粉驚呼：阿娘喂！ - 政治 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 挺韓大遊行空拍圖終於曝光！韓黑嗆：就這樣？ - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 罷韓遊行／影》wecare台灣大遊行宣布估30萬人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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