馬韓心結難解？罷韓、挺韓大遊行21日在高雄登場，前總統馬英九上午陪同藍委林奕華在北市成功市場掃街時，被問到是否參加挺韓遊行？馬說「我今天行程沒安排高雄，我會去南部，但不是早上。」

另外，針對藍營樂觀評估國民黨總統候選人韓國瑜會贏蔡英文總統30萬票，馬說「我不曉得他們怎麼計票，但我相信我們有信心！」

(中時 )