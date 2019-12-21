2020大選倒數3周，民進黨為達成總統連任、國會過半全面執政目標，近期積極拉攏小黨盼整合，像是宜蘭、雲林等地候選人爭取時代力量支持，簽署反併吞滲透法等五大改革訴求承諾，看似雙方達成合作協議，但僅於區域立委，政黨票則是各自努力，時力黨主席徐永明今強調，合作區域歸區域，黨部宣傳時力不分區政黨票，卻被民進黨撈過界批評，痛批民進黨傲慢，一邊尋求小黨支持，卻一邊踐踏小黨，偉哉大民進黨。

民進黨立拚總統連任、國會過半，近來民進黨區域立委候選人積極爭取時力支持，簽署時力提出的反併吞滲透法等五大改革訴求承諾，訴求地方團結對抗國民黨，卻因政黨票雙方槓上，時力黨部製作與民進黨立委候選人合照圖卡，搭配文字訴求政黨票投時力，引發民進黨跳腳，質疑時力撈過界。

徐永明痛批，區域歸區域，不分區政黨票歸政黨票，兩者不該混回一談，近期不論是民進黨或政務官員訴求政黨票不要投小黨浪費票，可以看到民進黨鼠輩肚量、踐踏小黨，全拿全吃的傲慢，完全展露無遺。

徐永明表示，民進黨如此傲慢，自認可以在區域、不分區選舉全吃全拿全贏，該黨候選人何須再簽署改革承諾、尋求時力祝福？民進黨以為人民都很好欺騙，所以可以一邊砲轟國民黨人炒地皮，卻繼續挺自家人做同樣的事，這樣雙重標準的民進黨，難怪能一邊尋求小黨支持，卻一邊踐踏小黨，偉哉大民進黨，對於民進黨得寸進尺的作法深表遺憾。

(中時 )