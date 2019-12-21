台股本周輕鬆飛越12000點大關，再創下29年來新高，投資人期待即將迎來29年前12682點的歷史高點。財信傳媒董事長謝金河回憶起1990那個年代，全民瘋股票沈醉在狂漲的喜悅中，並透露，當年的花蓮大戶、歌壇小野貓吳秀珠，在那次股市逆轉慘崩下「賠得很慘」。

謝金河在臉書po文表示，1990年2月16日台股衝到12682點，沒想到隨即崩跌下殺，到年底慘剩2485點，1年之內，股市大屠殺超過1萬點，堪稱世界級的紀錄。

他說，「羅大佑的『戀曲1990』，在那個時代不停地傳唱著，是KTV必點神曲，但就像是股市的安魂曲。」

謝金河提到，當時台股已到強弩之末，仍在奮力一搏。他回憶曾應邀到花蓮演講，面對爆滿的投資人，他用「遠離股市」的標題，預告台灣經濟大難臨頭，可能很多年不會翻身。但那時大家仍陶醉在股市狂漲的喜悅中。

「有次我曾到花蓮縣議長俞傳旺家作客，俞傳旺的太太是號稱歌壇小野貓的吳秀珠，吳小姐在股市大進大出，當年是花蓮大戶。」謝金河透露，他告訴吳秀珠，此時股市非常危險，可能會暴跌，但她沒有聽進去，後來聽說她在股市崩跌中賠得很慘。

謝金河感嘆，「那是個難以想像的大時代，股市、房市飆升，也讓台灣經濟付出調整30年的代價。」

(中時電子報)