挺韓遊行隊伍陸續抵達終點微笑公園，「神力女超人」國民黨立委許淑華、韓國瑜競選總部主委朱立倫、台南市議員謝龍介輪流上台致詞，主持人宣布韓國瑜本人抵達現場時，全場響起一陣歡呼。

許淑華上台就自首，本來要去陪大家遊行，但太晚趕到高雄，所以偷懶直接來終點。她說，今天高雄天氣很好，大家都在等一個人，一旁的主持人、韓陣營總發言人王淺秋立刻虧許淑華「妳今天穿太多了啦！」

許淑華昨天發表韓國瑜第二手競選歌曲《等一個人》，她在終點台上當場帶領群眾高唱，宣告在大家的幫忙下，韓國瑜要從高雄出發，前進台北總統府。

許淑華說，最近中央行政團隊都轉化為競選團隊，打韓國瑜表演給蔡英文看，希望未來可以升官，國人納稅錢全被拿來大撒幣、養網軍，大家要用選票，下架民進黨、下架無能的蔡英文。

朱立倫說，今天以快樂心情，共同努力，希望為中華民國團結在一起，1月11日共同支持韓國瑜，讓立委過半、總統當選。選舉是理性的，是快樂的，民進黨今天作為執政黨，不敢大聲說他們做得好，只好靠負面選舉，抹黑、抹紅、抹黃，不斷攻擊，大家要有正義感，共同支持韓國瑜。

謝龍介表示，今天有這麼多人站出來，代表未來特偵組要重出江湖了，「有800隻肥貓在『挫青屎』了！」大家不必驚恐，今天的人氣要撐到1月11日，堅持到最後，我們要等一個韓國瑜，拜託大家堅持到底。

(中時 )