台灣房屋集團21日在高雄舉辦「2020台灣房市論壇」，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，儘管美中貿易達成第一階段協議等許多不確定因素消除，看似塵埃落定，但還是充滿很多變數，因此，資金都在尋找相對穩定與有利基點的地方停靠，台灣今年以來廠商投資明顯增加、辦公室需求熱絡、利率持續低檔，2020年仍是審慎中樂觀發展，不過，最後結果，還是要回到經濟基本面。

周鶴鳴指出，今年截至11月為止，我國六都的買賣移轉棟數約209,716棟，比去年同期的194,214棟，年增約7.98％，其中，年增率最高的是桃園市，年成長約13.66％，高雄市排名第二，年增率約12.07％，成長都超過2位數。

他說，這跟台商資金回台，有助我國經濟前景的預期心理與實質需求有關，因為，在美中貿易戰的框架下，台商為了關稅問題，確實也調整了方向，有的東歸返巢、有的南向轉戰，在台商回台擴廠的情況下，除了住宅市場看好，確實帶動工業地產、商用不動產的需求。

周鶴鳴表示，根據內政部營建署的資料，今年前3季工廠倉庫類所核發建照執照統計，總樓地板面積已達594萬平方公尺，比去年同期增加約10％，其中，三分之一集中在桃園，產業的投資也間接帶動了工業區附近的租賃市場、店面、住家產品詢問度增加，讓整體房市動起來。

周鶴鳴指出，展望2020年台灣房地產，還是要回到經濟基本面來看，雖然中美貿易已達成第一階段協議、英國大選脫歐派大勝，看似塵埃落定，但還是充滿很多變數，因此，資金都在尋找相對穩定與有利基點的地方停靠，今年以來，台灣廠商投資明顯增加、辦公室需求熱絡、利率持續低檔，2020年仍是審慎中，樂觀發展。

(工商 )