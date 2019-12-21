wecare台灣大遊行稍早宣布，粗估遊行人數已達30萬人次參與，在遊行隊伍出發後，將在公園、七賢路底集合，宣讀罷免宣言後，將升起直徑5米的鏡球，展開的4條布條分別寫上「美麗島事件四十年、勿忘前人珍惜民主、撐香港守護主權、光復高雄保衛台」。

LIVE／高雄罷韓活動

「1221Wecare台灣大遊行」罷韓活動下午2時登場，現場民眾男女老少都有，也有家長帶著小朋友一起參加遊行，更有不少中北部民眾，特地開車或搭高鐵南下高雄挺罷韓。

來自新北市的顏小姐說，今天上午特定和先生開車從北部南下罷韓，支持罷韓是因為韓國瑜上任高雄市長不久就要選總統，完全沒有實踐對高雄市民的承諾，加上他在總統政見發表會上，聽不到他的政見，只聽到他謾罵、攻擊對手，但事實上謾罵及攻擊並不會得人心，反而引起民眾反感。

家住雲林斗六的陳振騏說，他今天特定向工廠請假和一群朋友自費搭高鐵南下高雄挺高雄鄉親，他指出，韓國瑜不守信用，只會開空頭支票，比如韓說要在愛河打造愛情摩天輪政見，連個影子都沒有，說話不算話，韓國瑜的水準根本就把台灣的民主降格，對韓厭惡至極，所以要來跟大家一起參加罷韓遊行。

(中時 )