51歲黃姓男子日前行經北市中華路，發現環保局清潔隊員休息時，將1件公務用反光背心放在機車上，黃將背心偷走據為己用，環保局報案後，警方循線傳喚黃男到案，他表示常遇到警察臨檢很煩，心想要是穿背心騎車，警察會把他當公務員自己人，「比較不會攔我」，讓警方哭笑不得，警訊後依竊盜罪將他送辦。

中正二警方日前接獲環保局中正區清潔隊報案，指稱隊員日前清晨在中華路二段工作時，1件背心遭人偷走，警方隨後調閱監視器，循線查出黃男涉有重嫌，後將他傳喚到案。

黃坦承自己取走背心，還表示住家附近最近常有臨檢，他已經被攔4、5次，覺得很煩，看到背心突發奇想，覺得穿在身上，警察會把他當自己人，可能就比較不會被攔下。

但黃辯稱偷走之後，他還沒機會穿過，否則可能再吃上刑法159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜」罪，警方偵訊後依竊盜罪將他移送法辦。

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(中時 )