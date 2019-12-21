最近臉書又傳出個資外洩的問題，且這次有近2.67億的用戶遭殃，而資訊安全公司針對這個狀況提出建議，可以在臉書介面，更改2項設定，來保護自己的個資。

根據科技網站《The Next Web》報導，資訊安全公司的研究員包柏（Bob Diachenko）發現1個數據資料庫，該資料庫有超過2.67億個臉書用戶的個資，且這些數據一直暴露在網路上，甚至不需要任何密碼，就能訪問查看。而根據研究員檢查，此次個資外洩的用戶，大多是居住在美國人的人。

臉書官方收到消息後，也向《Engadget》表示，目前已經著手研究這個問題，被公開的這些用戶個資，很有可能是幾年前，尚未更新用戶隱私保護機制時所獲得的訊息。

為了避免個資被竊取的狀況發生，資訊安全公司「Comparitech」提出建議，可以在臉書帳號的「隱私設定與工具」中，更改2個設定：一、把個人檔案資料權限，設定為僅開放給「朋友」；二、把「是否要讓搜尋引擎連結臉書個人檔案的選項」改成「否」。藉以增加個資的安全性。

(中時電子報)