八德區許多青年志工及手作業者，響應公益，幫老人籌募年菜，讓他們在過節時也可以吃到烤雞大餐。（甘嘉雯攝）

八德區許多青年志工及手作業者，響應公益，幫老人籌募年菜，讓他們在過節時也可以吃到烤雞大餐。（甘嘉雯攝）

為老人籌募年菜，但是烤雞大餐！有別於一般傳統的中國年菜，八德區志工團體結合棒廚、市議員劉茂群等人，一起為弘道老人浮力基金會籌募年菜，由於耶誕節吃烤雞大餐在國外代表年節，耶誕節也快到了，張碩芳表示，屆時將會把烤雞大餐送到老人家裡，志工也會陪他們過節，享受團圓氣氛。

發起人張碩芳表示，這些響應活動的青年都是在地人，他們平日利用在地農作物做成農特產品，像是薑茶、餅乾，或是創意卡片、文青作品等等，她打電話希望在地青年可以響應公益，他們都二話不說，熱烈參與。

劉茂群說，在地青年願意響應公益活動相當難得，而青年事務局也贊助活動，希望讓青年創業之餘，也可以對社會有所幫助。

張碩芳表示，家裡有二手的東西，用不到，想在耶誕節和別人交換嗎？這次舉辦微型二手市集活動，更有義賣和耶誕認桌活動，義賣所得捐贈弘道老人福利基金會，讓社區的長者也能感染佳節氣氛，吃耶誕大餐，也能做愛心。

這場愛心活動預計籌募100份烤雞大餐給老人，希望他們也能感受到社會的溫暖。

(中時 )