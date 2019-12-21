穿梭來去的民眾在縣定古蹟「清總兵署」廣場，採購優質農特產品和衣飾、陶瓷作品。（李金生攝）

民眾扶老攜幼，攜手用愛心和開心在寒冬中送出一股暖流。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯就職1周年，打破辦桌吃吃喝喝的傳統，改為舉辦「金門公益日」關懷弱勢族群義賣活動，3000餘位穿梭來去的民眾在縣定古蹟「清總兵署」廣場，採購優質農特產品和衣飾、陶瓷作品，攜手用愛心和開心在寒冬中送出一股暖流。

楊鎮浯表示，他一直在想與其行禮如儀的舉辦就職餐會，大家吃吃喝喝就結束了，還不如改做更有意義的事，因此就運用去年已經編列的就職周年預算，轉化成今天這一場愛心活動，希望讓鄉親有參與公益的機會，也為社會帶來更多的正能量。

楊鎮浯也採購義賣的手工肥皂，攤商鼓掌歡迎。（李金生攝）

桐甫企業也熱情響應，現場捐款110萬元指定專款專用，捐給縣內低收入戶約200戶，每戶5000元，愛心善舉贏得鄉親好評。（李金生攝）

義賣所得將全數捐給地區社福機構團體。（李金生攝）

這項由金門縣政府、金門縣農會共同主辦，金城鎮公所、金門縣農試所、水試所、林務所、陶瓷廠、畜試所、金門康復之友協會、身障者家長協會、華山基金會和家扶中心協辦的特色小市集義賣會，安排烈嶼鄉香芋頭及高粱酸白菜、蜂蜜、乾香菇、黑蒜頭、安全蔬果、小麥米、菊花茶、綜合葉菜類、大白蝦、虱目魚、鮮乳、牛骨等農林漁牧產品，還有林務所的DIY小木屋撲滿、陶瓷廠的DIY馬克杯等親子手作體驗。

琳瑯滿目的產品，吸引民眾扶老攜幼來到，紅男綠女來來去去，將市集渲染得熱鬧滾滾。（李金生攝）

林務所的DIY小木屋撲滿、陶瓷廠的DIY馬克杯等親子手作體驗，受到家長和小朋友歡迎。（李金生攝）

金門縣農試所出品的杭菊茶，備貨被一掃而空。（李金生攝）

琳瑯滿目的產品，吸引民眾扶老攜幼來到，紅男綠女來來去去，將市集渲染得熱鬧滾滾，義賣所得將全數捐給地區社福機構團體。桐甫企業也熱情響應，現場捐款110萬元指定專款專用，捐給縣內低收入戶約200戶，每戶5000元，愛心善舉贏得鄉親好評。

琳瑯滿目的玩具，小朋友也好開心!（李金生攝）

「金門公益日」義賣會也吸引立委候選人到場送愛心。（李金生攝）

(中時 )