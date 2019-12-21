挺韓罷韓竟有共通點 他一語點醒網讚神解 15:092019/12/21 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃創夏臉書。(摘自黃創夏臉書) 高雄21日同時發起罷韓及挺韓兩大遊行的「尬場」，雙方都大喊人數突破30萬人。不過，對於挺韓罷韓的拚場，資深媒體黃創夏表示，挺韓罷韓看似站在兩個極端，但其實雙方都有共同心願，就是要韓國瑜離開高雄市政府！黃的犀利觀點，讓網友大喊神見解呀！ 黃創夏在臉書發文表示，其實不必如此擔心..高雄兩路人馬有「共同心願」！就是「送韓國瑜離開高雄市政府」！聽到黃創夏這樣開示，底下網友紛紛贊同，「這說法也是對啦」、「原來罷韓挺韓是一家人，都要弄走這一條『瑜』」、「黃博士神之見解」、「神見解」！ (中時電子報) #黃創夏 #挺韓 #罷韓 #韓國瑜 #蔡英文 #民進黨 #國民黨 #2020大選 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 這個黨不配國會過半 04:102019/12/17 時論廣場 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 挺韓將登場 張善政：挺韓人數表下架蔡的民意 12:232019/12/17 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 挺韓遊行／罷韓挺韓對決 學者三點解析：老韓必勝 10:472019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓熱度不如挺韓 韓黑：真的好沮喪 12:062019/12/21 政治 政治熱門新聞 罷韓遊行／罷韓空拍圖曝光 韓粉驚呼：阿娘喂！ - 政治 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 挺韓大遊行空拍圖終於曝光！韓黑嗆：就這樣？ - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 罷韓遊行／影》wecare台灣大遊行宣布估30萬人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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