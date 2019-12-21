黃創夏臉書。(摘自黃創夏臉書)

高雄21日同時發起罷韓及挺韓兩大遊行的「尬場」，雙方都大喊人數突破30萬人。不過，對於挺韓罷韓的拚場，資深媒體黃創夏表示，挺韓罷韓看似站在兩個極端，但其實雙方都有共同心願，就是要韓國瑜離開高雄市政府！黃的犀利觀點，讓網友大喊神見解呀！

黃創夏在臉書發文表示，其實不必如此擔心..高雄兩路人馬有「共同心願」！就是「送韓國瑜離開高雄市政府」！聽到黃創夏這樣開示，底下網友紛紛贊同，「這說法也是對啦」、「原來罷韓挺韓是一家人，都要弄走這一條『瑜』」、「黃博士神之見解」、「神見解」！

(中時電子報)