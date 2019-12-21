大陸拳手王皓然在格鬥比賽意外打死對手。（摘自網路）

大陸格鬥圈發生意外，一位22歲拳手明佳新，上月30日在四川成都的擂台被19歲對手王皓然KO，送進加護病房於本月20日死亡。四川格鬥圈震撼，成都有兩場賽事喊停。明佳新的比賽其實只打了35秒，他腹部吃一腳之後昏迷倒地，因為那是低層級的賽事，防護與保險形同虛設。

明佳新身高168公分、體重55公斤，對手王皓然172公分、57公斤，然而該賽事沒有正式的過磅，王皓然目測體重超過明佳新5公斤左右。話雖如此，王皓然並不是特別厲害的拳手。有格鬥教練指出：「這種低層級拳手通常體力平平，打幾回合就會累得趴下。」應該是明佳新的身體有狀況，否則一腳踢傷內臟也不至於如此嚴重。

該場拳賽的獎金很低，勝者王皓然領取1000人民幣，明佳新僅700人民幣，行情只有專業拳手的十分之一。這種所謂「地下格鬥」或是「黑拳」只是規則限制更少、更危險而不是水準特別高。陸媒《新浪網》報導，前年也出現一次擂台意外，打贏的那位拳手於賽後死亡，醫生發現他的腦血管天生狹窄而不適合打拳。

這件意外敲響四川對於格鬥安全的警鐘，據報導明佳新是初上擂台，教練吳霸川未給予正確防護教育，事後又躲著不敢出面。明佳新住院20天花費高達40萬人民幣，目前只獲得11萬人民幣賠償。

(中時電子報)