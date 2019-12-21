內政部長徐國勇與新住民慶祝耶誕節。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

新住民在台北地下街提前歡慶耶誕。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

「北風呼呼吹，誰人對遮過，聖誕老阿伯，禮物揹一大袋…」內政部移民署21日提前在台北車站地下街，舉辦慶耶誕節活動，來自越南、緬甸及大陸的新住民朋友，帶領現場民眾歡唱台語版耶誕歌，現場氣氛熱絡充滿歡笑聲。

內政部長徐國勇也到場與新住民同樂，他表示，台灣是一個多元文化的社會，在台的新住民朋友，都是我們的新國力。今天看到大家熟練地用台語唱聖誕歌，除為節日增添趣味外，也要對他們努力學習台語，融入台灣的在地生活致意。

移民署表示，領唱的新住民朋友，平常定期參加伊甸基金會開辦的「新移民台語暨歌謠學習班」，努力認真學習本土語言，這次他們靈機一動，改編、演唱台語版耶誕歌，順便驗收一下平常學習台語的成果，果然歌聲一出，就引起民眾圍觀，反應熱烈。

而為協助新住民能適應在台生活，移民署推動各種關懷與照顧輔導措施，例如「初入境關懷訪談服務」、結合各界資源的「家庭教育課程」、7國語言的「外來人士在台生活諮詢服務熱線」（0800-024-111）、5國語言的「新住民全球新聞網」及「新住民培力發展資訊網」等，都顯示政府對新住民的重視，希望新住民在台生活無後顧之憂。

(中時 )