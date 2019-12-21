宇航空二號機客艙檢查在K董監督下，連小細節也親力親為要求，確認所有椅背豎直高度保持一致。(圖擷自星宇粉絲團)

星宇航空第二架A321neo已於德國時間19日完成交機程序與飛渡作業所需的作業。(圖擷自星宇粉絲團)

星宇航空好消息不斷！繼10月28日駕駛「起家機」回台後，星宇董事長張國煒再度赴德，驗收並將親駕二號機於23日返台，此舉再創航空公司負責人駕機新猷！張國煒驗收新機事必躬親，連椅背拉直高度都不放過，如此講究細節不愧是處女座！

星宇粉絲專頁說，星宇航空第二架A321neo已於德國時間19日下午7點完成交機程序與飛渡作業所需的作業。星宇航空二號機客艙檢查在K董監督下，連小細節也親力親為要求，確認所有椅背豎直高度保持一致，要求完美的機艙硬體品質，為機艙品質掛保證。

粉絲頁並po出多張k董驗收時的工作畫面，網友紛紛留言大讚，「星宇的飛機真的每個地方都是細節」、「事必躬親，每一架飛機都是他的寶貝看待」、「機艙View…質感立馬拉出新高度~」、「星宇的飛機真的每個地方都是細節」。

星宇航空引進的二號機A321neo是向GECAS租機公司承租，外觀採用特殊MICA塗料展現高質感的金屬光澤，也以寬體機規格打造精品級客艙，設有全平躺商務艙座位8個，及經濟艙座位180個，全艙等皆設有個人娛樂系統及Wi-Fi服務。

(中時電子報)