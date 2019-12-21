參選桃園第四選區立委的國民黨市議員萬美玲（右）21日舉行親子活動，撇除濃濃的政治味。（萬美玲提供／甘嘉雯桃園傳真）

參選桃園第四選區立委的國民黨市議員萬美玲（中）21日舉行親子活動，撇除濃濃的政治味。（萬美玲提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市第四選區立委候選人萬美玲21日舉辦有別於政治味濃厚的競選活動，她選擇在桃園區中正公園舉辦一連兩天的跳躍歡樂城大型氣墊城堡同樂會，活動邀請到知名親子台的哥哥姐姐帶動跳，萬美玲也在現場發放新春小福袋給小朋友，雖然天候不佳，細雨綿綿，但依舊擋不住小朋友們的熱情，現場氣氛非常嗨。

萬美玲表示，多年來她喊出「孩子的未來，你我的希望」，這是所有家長共同的同理心，也是多年努力的動力，她說，答應孩子的承諾一定要做到，所以從多年前就開始做「讓孩子的童年有溫度」系列活動。

她說，先舉辦了近25場九歌兒童劇的各校巡演、再辦星空電影院在各里演出、長年為癌症病童辦的義捐秀髮，到這幾個周末安排了氣墊城堡系列活動，不間斷的公益親子活動，就是為了要讓孩子們有個難忘、有溫度的快樂童年。

萬美玲也強調，教育議題是她的專業，但教改多年混亂不已，愈是深入了解愈發現到，教育政策的源頭在中央，所以才要進軍國會，讓桃園多1席教育立委。

此外，萬美玲說，她會努力增加更多的公托、公幼，爭取3歲幼兒就讀公立幼兒園小班免費、私立幼兒園補助1萬5000元，來減輕父母親的負擔；也會要求中央對桃園老舊校舍改建修繕的經費要支持，並把12年國教及108新課綱完整配套及修正，讓學習歷程檔案更有彈性，真正落實多元學習。

(中時 )