南天宮21日舉行扶鸞展，18家宮廟堂齊聚一堂，導正扶鸞正確觀念，讓宗教和宮廟文化，更具內涵與教化意義。（張妍溱攝）

台中市南天宮21日舉行扶鸞展，18家宮廟堂齊聚一堂，經扶乩「天人交通」，推動乩筆在乩盤上現字，透過展演與掛軸說明，揭開扶鸞的神秘面紗，今年活動邀請學者擔綱論壇講座，進行分享及探討，並將扶鸞訓文整合編撰成書，發揚海內外各地，宣揚扶鸞正確信仰與教化意義。

主辦單位社團法人中華關聖文化世界弘揚協會理事長黃國彰說，台灣扶鸞文化始於清末，透過請示神明、傳遞神諭意思的信仰文化，因坊間有些經書透過扶鸞現字、可能出現「個人意見」，因此良莠不齊，為倡導正確扶鸞概念，經展演傳達忠孝節義、三綱五常倫理落實於社會。

南天宮主任委員吳光雄表示，邁入E世代大家腳步快，卻不重視倫理文化，為提倡禮義廉恥、孝悌忠信做人的道理，與修身、治國、平天下等中國傳承美德，藉由「人神」扶鸞活動，將扶鸞訓文製作成書冊，導正觀念、破除迷信，供世人參考了解，傳統倫理道德。

擔任「2019年關帝文化扶鸞展演高峰講壇」講座、台中科技大學謝校長俊宏說，從10歲開始接觸扶鸞文，文字都是七言詩句，尤其父親跟「恩主公」相當有緣，潛移默化下，推動關聖帝君學術文化精神，希望導引正確的觀念，讓宗教和宮廟文化，更具內涵與教化意義。

活動現場展示「關公文化節．人文藝術教育展」中「扶鸞儀式展示區」展演文物，包括，「扶鸞的由來」、「鸞堂儒門科範」、「鸞書著作與流通」，等深奧難懂的扶鸞文化，讓民眾深入探索。

(中時 )