連結市區要到中山地下道，20日晚間年度清掃封路，不過仍有駕駛人執意進入。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區要到中山地下道，每天連結大量人車通行，花蓮市公所清潔隊20日晚間進行年度清洗維護工作，到清晨換然一新；至於 23日起一連7天則是北濱外環道的養護時程，屆時地下道兩端出入口都會封閉禁止車輛通行，市公所籲請用路人配合改道。

花蓮市長魏嘉賢20日晚到了中山地下道關切清潔隊員執行清洗維護工作情形，提醒隊員們在工作一定要注意自身的安全。20日晚上１０點，清潔隊員將中山地下道兩端出入口封閉，現場放置三角錐路障以及警示標誌，提醒用路人改道，雖然市公所早在10天前就已在地下道周邊設置明顯公告，不過仍有駕駛人執意要進入地下道。

魏嘉賢指出，觀光城市帶給民眾最重要的第一印象，就是乾淨整潔的市貌，中山地下道及北濱外環道是用路人最常使用的道路，每天龐大的車流量，加上車輛廢氣排放與日曬雨淋，造成地下道牆面污垢滿布，對市容環境有相當大的扣分，因此趁夜間車流量較少的時段，先行完成中山地下道的清洗作業，23日起則會轉往北濱外環道執行養護工作。

農曆春節將屆，清潔隊連日來已派員清洗各橋梁、道路、街頭裝置藝術等公共設施，國家清潔週時，還請花蓮市民能夠配合主動打掃居周邊環境。

(中時 )