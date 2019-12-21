台南市長黃偉哲（左）頒獎予績優警義消。（劉秀芬攝）

小朋友體驗消防瞄子射水。（劉秀芬攝）

台南市政府消防局為慶祝119消防節及宣導防火防災，21日提前於新市區西拉雅廣場舉辦消防體驗及災害防治宣導嘉年華會，市長黃偉哲前來頒獎給績優警義消，並參觀義消通訊中隊救災無人機等設備，現場體驗操作無人機，順利的讓無人機升空小繞一圈。

黃偉哲致詞時表示，因為今年農曆年過得比較早，而且跨年後活動很多，警方的春安工作也將展開，到時候大家會非常忙碌，所以提早跟所有打火弟兄以及市民一起來慶祝消防節。

活動現場設有各式消防體驗，如濃煙體驗、著火自救、CPR及AED學習操作、即刻救援模擬、消防瞄子射水及消防衣著裝等等，希望民眾藉此提升火災預防之觀念及火災發生之避難逃生等應變能力。

今年成立的台南市義消通訊中隊，帶來一般民眾少見的熱顯像儀器無人機，可載拖著魚雷浮標的無人船，可載重物25公斤的八軸無人載具機，都是救災防災利器，因應無人機證照制度起跑，通訊中隊也已有10人已考取16張證照。

除了逼真的救援模擬，可愛的搜救犬也表演走平行梯、尋物，並從障礙物中找出躲藏的消防人員，獲得圍觀群眾掌聲。許多消防人員及義消也趁著假日帶親友前往參加活動，讓親友及小孩更了解警消人員工作及防災知識。

南市消防局防火宣導嘉年華會 搜救犬展示尋人技巧（劉秀芬攝）

(中時 )