行政院副院長陳其邁今日表示，台船肩負著台灣走向國艦國造及發展離岸風電的重責大任，未來20年投入國艦國造預計達到5,000億，雖然國際造船業面臨不景氣，但台船技術成熟，員工素質優秀，相信無論是發展國艦國造或離岸風電，甚至跟其他國際大廠合作拓展市場都能成功，政府對台船的未來發展非常有信心。

台船今日舉辦民營化第11年公司慶活動，陳其邁出席致詞時，作上述表示。陳其邁指出，未來五年是「國艦國造」的高峰期，包括高雄及基隆廠區，台船公司都擔負起國艦國造的重要任務，因此支持台船公司就是支持國家的安全及國防建設，行政院在新的國防政策及落實「國艦國造」政策上對台船公司相當有信心，全力支持台船公司的營運及發展。

陳其邁表示，台灣要發展綠能離岸風電，從現在起到2025年，總計國內外投入風力發電預計達大約2兆元，而其中包括離岸水下工程設施等，台船公司也將共同參與。

陳其邁強調，現在的台船公司已經完全不一樣，未來發展需要行政院跟立法院的大力支持，他也提醒台船公司董事長鄭文隆，台船業務繁多，前景看好，應多體恤員工，並感謝台船公司所有員工對台灣所做的貢獻。

(工商 )