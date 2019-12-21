明（22）天就是冬至的到來，說到冬至，就是要應景一下吃湯圓！可是，你知道湯圓的熱量非常高嗎？據《FDA食品營養產品資料庫》統計，市售包餡大湯原只要吃4顆，熱量就等同一碗飯。這令想要吃湯圓又要控制體重的民眾傷透腦筋，有沒有能夠安心吃湯圓的方式呢？有3個技巧要分享給各位，不管你要吃鹹湯圓、甜湯圓，掌握好就不怕吃胖。

冬至就是要吃湯圓，湯圓又研發出好多種口味，各有其特色。像是花生湯圓、芝麻湯圓；大湯圓、小湯圓等等。但湯圓的熱量又特別高，分析市售常見湯圓，只要吃4顆包餡大湯圓（芝麻、花生），就等同一碗飯！包餡小湯圓要達到一碗飯的熱量則要吃20幾顆。

據《優活健康網》指出，怕胖的人最好選擇吃包餡小湯圓比較好。主要是因為視覺上小湯圓數量較多，不容易攝取過量；而見的紅白小湯圓本身有添加食用色素，浸泡在湯中時容易融出色素，所以也建議不要將小湯圓的湯喝完；另外，食用鮮肉湯圓時，建議搭配大量蔬菜，因為內含較多味精成分，多吃蔬菜可以增加飽足感，以避免攝入過多湯圓。

食用鮮肉湯圓時，建議搭配大量蔬菜，以增加飽足感，以避免攝入過多熱量。（報系資料照／林縉明攝）

●3個小技巧，教你怎麼吃湯圓不會變胖

1.湯圓主要成分為「糯米」，屬全榖雜糧類，所以在吃湯圓當日，全榖雜糧類就要減少。例如：吃了4顆芝麻湯圓，當天正餐就要少吃一碗飯，避免攝取過多全榖雜糧類。

2.鮮肉湯圓屬鹹湯圓，可以做為正餐，使用鈉含量較低的蔬菜湯作為湯底，再搭配滿滿的蔬菜，能增加飽足感，同時也不用怕攝取過量全榖雜糧類。記得油蔥酥別添加太多，它屬於油脂類。

3.甜湯圓裡的餡料含「糖」，建議直接食用，勿再額外添加糖及其他配料，以避免攝取過多精緻糖。

總結吃湯圓時有效避免肥胖重點，就是「控制攝取量，多吃一顆湯圓，就得少吃一點飯，鹹湯圓能夠直接當正餐吃，就別再多吃一頓，同時懂得搭配蔬菜，或吃小湯圓等方式，來增加飽足感，不然的話，湯圓熱量高，要不胖都難。

(中時電子報)