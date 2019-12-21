親民黨總統候選人宋楚瑜今日被問到如果蔡英文再度連任國家會怎樣時表示，兩岸問題不處理好，我們會遇到更大困難，目前為止蔡政府和大陸沒有聯繫管道，連美國都建議我們要與大陸有建設性對話管道。

宋楚瑜今天接受YahooTV 「彭博士觀風向」節目專訪時，還表達對今天的挺韓霸韓遊行感到憂心，因為雙方訴求對立，如果都用激情方式號召群眾，將變成兩輛火車對撞，國家領導人不應漠視此事。我們是同胞不是敵人，我們有不同意見，但選舉講政見不是群眾煽動，那是開發中國家的把戲，台灣經過多次選舉與政黨輪替還要做這種事嗎？呼籲大家冷靜千萬不要有人煽動激情。日前美國在台協會處長問他對於兩岸問題意見時，他和對方都很珍惜台灣制度延續。

宋楚瑜還指出蔣經國過世後，由李煥和他逐一請問國民黨內中常委，過半支持李登輝出任國民黨代理主席，但隨即一封蔣夫人宋美齡簽名的信提出此事是否要暫緩，這封信是孔家的人擬稿請蔣夫人簽，而蔣夫人當時不了解台灣的事情，但當時如果不產生黨主席，社會將有宮廷派等傳言，所以他挺身而出發言，讓李登輝接任。

被問到是否後悔追隨李登輝、是否後悔讓李登輝上位，宋楚瑜沒有直接回應，而是表示台灣有今天這樣不流血「寧靜革命」的完成民主，當李登輝要接續做蔣經國沒有完成的民主化大業，包括總統直選、國會改選、修改刑法1百條，他是負責推動且與民進黨協調的人。

宋楚瑜坦言自己是李登輝執政前期最得力且忠誠的政策執行者，但後來台灣省被廢，中央完全極權，城鄉差距擴大，憲法規定中央預算用於教育不得少於15％，省政府預算用於教育不得少於25％，這部分規定被修憲凍結了，凍省後省的教育經費沒了，老師的薪水必須改由縣市政府支付，導致如今台大學生7成都是台北市新北市，凍省後沒有配套。

(中時 )