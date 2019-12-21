日本沖繩象徵古城首里城10月31日發生大火，燒毀正殿共7棟建築物，為提振當地觀光，將從今晚重啟夜間點燈，並預計在明年長假前，開放民眾參觀被登錄為世界遺產的地下遺跡。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府內閣官房長官菅義偉今天到沖繩縣那霸市的首里城視察，除了表達中央政府將負起責任致力重建，也表明作為提振觀光對策，到明年日本黃金週長假前，將開放一般民眾參觀地下遺跡等。

菅義偉今天視察首里城完全被燒毀的「正殿」遺跡，及屋頂被燒毀的「奉神門」，並聽取陪同的沖繩縣知事玉城鄧尼說明受災狀況。

菅義偉在視察後受訪表示，看到這麼大範圍被大火燒毀，再次感覺到必要竭盡全力進行重建；中央政府會與縣政府及地方相關人士等一同努力，負起責任致力邁向首里城重建工作。

在首里城完成重建前，為提振當地觀光，將於今天晚間重啟城牆等夜間點燈，並在本年度內於首里城腹地內映照出首里城影像的「光雕投影」（Projection Mapping），而到明年黃金週長假前，有意對外公開被登錄為世界遺產的正殿底下的地下遺跡。

(中央社)