罷韓、挺韓大遊行今在高雄正面對決，雙方的主辦單位都宣稱遊行人潮突破30萬人，截至目前雙方支持者都非常理性，就算在捷運或高鐵等車廂、車站相遇，也都各走各的；目前僅有罷韓遊行民眾行經金門街，疑似有大樓住戶潑了一點水，至於潑水原因，警方正在了解中。

據悉，罷韓民眾向警方指出，遊行民眾行經五福一路、金門街口時，高空中突然有水灑了下來；經初步調查，這潑水來自登峰大樓，但是哪一樓倒的水，以及潑灑原因仍在釐清了解中。

挺韓遊行現場影片，黃國峰攝

(中時 )