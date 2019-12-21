遊行對決理性 僅疑有住戶向罷韓隊伍潑水 15:372019/12/21 中時 劉宥廷 、 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 挺韓遊行十分熱烈。柯宗緯攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓、挺韓大遊行今在高雄正面對決，雙方的主辦單位都宣稱遊行人潮突破30萬人，截至目前雙方支持者都非常理性，就算在捷運或高鐵等車廂、車站相遇，也都各走各的；目前僅有罷韓遊行民眾行經金門街，疑似有大樓住戶潑了一點水，至於潑水原因，警方正在了解中。 據悉，罷韓民眾向警方指出，遊行民眾行經五福一路、金門街口時，高空中突然有水灑了下來；經初步調查，這潑水來自登峰大樓，但是哪一樓倒的水，以及潑灑原因仍在釐清了解中。 挺韓遊行現場影片，黃國峰攝 (中時 ) #遊行 #大樓 #民眾 #警方 #金門 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市地王 101大樓7度蟬聯 14:182019/12/18 財經 銅鑼鄉公所48年老廳舍走入歷史 重建舒適新環境 18:402019/12/18 生活 遊行人潮大車拚！九成網友認為挺韓＞罷韓 13:352019/12/19 政治 罷韓挺韓21日遊行恐爆衝突 AIT籲美公民迴避 18:252019/12/19 政治 罷韓遊行／wecare台灣大遊行 終點鏡球曝光 10:102019/12/21 政治 罷韓遊行／「wecare台灣大遊行」登場 自製草包帽超吸睛 11:262019/12/21 政治 罷韓遊行／美女韓粉深入罷韓遊行 網看影片超震撼 12:552019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行估超過10萬人 盼韓快離開高雄 13:372019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行人數俯拍圖 臉書大曝光 14:162019/12/21 政治 罷韓遊行／影》wecare台灣大遊行宣布估30萬人 15:002019/12/21 政治 政治熱門新聞 罷韓遊行／罷韓空拍圖曝光 韓粉驚呼：阿娘喂！ - 政治 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 挺韓大遊行空拍圖終於曝光！韓黑嗆：就這樣？ - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 罷韓遊行／影》wecare台灣大遊行宣布估30萬人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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