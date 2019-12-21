日本去年發生一起震驚社會的女童謀殺案。兇手為25歲的小林遼，在性侵女童後直接勒斃對方，隨後將女童棄屍於鐵軌上。今年月初，小林遭判無期徒刑，最近，小林變態的殺人過程也曝光。原來，他不僅在女童生前侵犯她，在她死後竟然還姦屍。

據《周刊文春》報導，小林在去年5月路上撞到小學2年級的大桃珠生，隨後將人強行押進車內，在性侵後便將人勒斃，隨後將大桃珠生的遺體棄置在鐵軌上，企圖營造出她是遭撞死的假象。

在調查過程中，警方發現列車通過時間與女童遭棄屍的時間不符，再加上解剖遺體後法醫發現大桃珠生的死因是窒息，努力追查之下才找到了兇手小林。

隨著審判的過程，小林的變態殺人手法也在法庭上遭到揭露。小林在殺死女童後，仍無法滿足性欲，因此購買了乳液塗抹在遺體上，並以熱水替僵硬的屍體加熱後再度性侵。而警方也在他的手機中，發現他曾搜尋了「屍體處理」「女體博物館」、「女體 屍體 戀愛 戀屍」、「屍體 鐵路 跳入」等等變態且令人不適的關鍵字。至於小林為何要勒斃大桃珠生，小林給的理由是「和網路上認識的未成年人做愛時曾被要求過」，

據《NewSee》報導，小林的一名朋友表示，他似乎有特殊的性癖。他曾對某些同學表示他是一名蘿莉控。另一名同學則表示，小學時小林常常與他一起玩，但自從初中後他就疏離對方，改與附近的孩子遊玩。根據這些證詞，專家表示，小林極有可能患有戀童癖。

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(中時電子報)