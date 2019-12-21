國民黨副總統候選人張善政昨在政見發表會上，批評蔡政府執政下，只與史瓦帝尼簽署自由貿易協定（FTA），「有聽過這個國家嗎？等同用來充數、交白卷」。史瓦帝尼駐台大使戴敏尼（H.E. Amb. Thamie Dlamini）今天發聲明表示，透過雙方經貿協議，提供途徑讓台灣產品能銷往與史國共享關稅優惠的歐盟、美國與非洲等市場，讓台灣商品有效打入全球市場。

戴敏尼說，史瓦帝尼王國及中華民國（臺灣）享有穩固邦誼已逾50載，近幾年來兩國透過整合經貿外交的方式，已大幅拓展雙邊合作範疇。透過活躍的經貿協定，雙邊貿易已顯著提升，史臺兩國也不斷嘗試能進一步強化雙邊貿易關係的相關機制。

戴敏尼表示，史臺經濟合作協定（ECA）不僅提高了臺灣企業在史國的投資，同時也提供途徑，讓臺灣產品能銷往與史瓦帝尼共享關稅優惠的國家與區域，如歐盟、美國及非洲等市場。此一合作模式讓臺灣商品有效打入全球市場。

戴敏尼強調，對兩國而言，持續推動互惠互利的倡議來強化其他領域的合作實屬必要。史瓦帝尼王國將永遠感謝臺灣支持史臺經濟合作協定，該項協定有效提升並現代化兩國貿易關係。透過互惠互利的外交關係，史瓦帝尼王國未來將創造更多平臺，以提升史臺兩國間的貿易量、強化投資以及技術援助。

外交部昨晚發新聞稿批評張善政以極為歧視性的偏頗說法形容重要友邦，令外交部痛心。外交部強調，非洲市場有高達 12 億人口以及近 2.5 兆美元區域產值的廣大消費市場，市場商機無窮。史瓦帝尼積極參與非洲區域經濟整合，史國在非洲優越地理位置及其與各國簽署自由貿易協定的關稅優惠，以史國成為拓銷非洲的樞紐，開發非洲廣大的市場。

(中時 )