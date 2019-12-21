為趕在月底前完成雲林花生的收購，農糧署三長今日(21)起輪流坐鎮雲林，首日由副署長蘇茂祥打頭陣，監督收購單位加強收購，盼月底前能平息花生之亂。

農委會主委陳吉仲昨(20)於臉書公告，為維護農民應有權益，農糧署署長胡忠一和二副署長南下雲林，今日起輪流到雲林辦事處親自監督，將剩餘的1700公噸花生完成收購，期許能給花生農們滿意的結果。

目前雲林花生已收購4100公噸以上，尚餘的1700公噸花生待收購，所有撥款最晚於下周五前完成，農糧署已撥款20億作為收購單位融通使用，只要花生符合品項標準的一台斤將以40元收購，截止目前已有67％農民拿到貨款，但仍有花生農表示，先前已收購一批，但至今仍未收到貨款，蘇茂祥表示，剩餘3成農民應得貨款一定會在下周五前全數匯入帳戶。

蘇茂祥今早先到虎尾視察花生收購情況，隨後回到農糧署雲林辦事處了解專線設置情況，已請收購單位加快速度，趕在月底完成收購，農民可撥打剛設置的花生專線05-5343449，將有專人提供回覆。

蘇茂祥表示，今日已有兩位民眾撥打花生專線詢問，農民透過專線反應意見，他會立即請相關單位給予回覆。

蘇茂祥說，今天收購過程順利，若跟農民溝通上有誤解或困難，會請收購單位予以輔導，只要花生農完成收購登記，收購單位就會在月底前盡力完成收購。

至於農民最在意的收購價格，蘇茂祥表示，收購單位和農民將進行合理議價，由於現在是採收末期，花生品質和上個月相比是有些差異，不過一台斤40元的收購價相信大部分農民都會欣然接受。

(中時 )