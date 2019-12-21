國內青棒名門穀保家商棒球隊出身的球員，最深的共同記憶是「跑疏洪道」，清晨出發是跑到日上三竿、下午開跑是跑到昏暗天黑，練就出穀保球員充沛體與戰力。

穀保家商棒球隊今（21）日舉行成軍25周年慶暨2019年校友OB棒球賽，會中頒發今年在國際棒壇有功的穀保教練與傑出校友，包括U18世界盃冠軍教練周宗志、世棒12強國手陳冠宇、王柏融、岳東華、江少慶等人。

由於穀保家商緊鄰新北市二重疏洪道，沿著堤洪邊的道路跑步成了所有球員的共同記憶，第10屆校友陳家駒表示，幾乎每天清晨4時30分起床開跑，跑到五股成蘆橋再回來，幾10公里，回到宿舍已經超過9時。

為了少一點疲累，球員都會想辦法偷懶，陳家駒說，有人把教練的機車輪子放氣，讓教練無法騎車巡邏，沒想到教練還是追過來笑說，把氣打飽了；甚至有人偷坐公車，發現教練身影後，馬上將身體壓低躲起來，後來開跑前教練都會檢查球員口袋有否零錢。

最近剛與美職老虎隊簽約的第14屆江少慶說，他是不會想要偷懶，雖然跑得很累，但是頂多用走的，還不至於不跑；第19屆陳琥說，跑二重疏道是他在穀保的最深記憶，聽說學長可在路邊撿腳踏車代步，可惜他沒有這麼幸運撿到車子。

穀保家商有很多「正妹」，可是棒球隊沒有「近水樓台先得月」，陳家駒指出，她們都罵球員「死光頭」，加上球員都很窮、沒有摩托車，所以正妹根本不理會球員。穀保球員經年累月跑堤防道路，跑出多位表現傑出的校友，不過他們對跑疏洪道是愛恨交加。

(中時 )