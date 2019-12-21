郭台銘笑言，若有人想娶女兒，要先對「八字」，也就是對方出生以後累積的健康大數據。（林周義攝）

永齡健康基金會今舉辦「新醫療百年工程薪傳論壇」，創辦人郭台銘親自到場參與簽約儀式。郭台銘透露，女兒妞妞10歲時就有人來說親，然而他與女兒都有每天健檢的習慣，累計的大數據已有10年。他笑著說，若有人想娶女兒，要先對「八字」，交出健康大數據。

隨著科技進步，癌症的治療也能如同慢性病，獲得相當好的照顧。根據今年健康照護指數排行，台灣已名列第一，超越日本、南韓，疾病的治療也從過去的個人化醫療走向個人化預防，不斷往前推進。

「人要活的健康，不是活的慘，小孩子也是一樣」。郭台銘表示，女兒妞妞在馬偕醫院出生後，每日喝什麼奶、生過什麼病、打過什麼預防針都記錄成大數據。目前妞妞10歲，已有人來說親。

郭台銘笑言，若有人想娶女兒，要先對「八字」，也就是對方出生以後累積的健康大數據。對他來說，孩子活的健康，才有意義，因此不是0到6歲國家幫你養，而應該要說0到6歲國家健康養。

郭台銘表示，自己的健康大數據也做了10年，每天都保有健檢的習慣，而自己與員工每天吃的東西，也都經由專業團隊檢驗。2個月前迎來70歲生日的他，也許下了活到120歲的目標，希望自己能夠多做一些對社會、國家有意義的事。

(中時 )