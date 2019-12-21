前總統馬英九下午重炮回擊，「完全莫名其妙，胡說八道！」（葉書宏攝）

針對《反滲透法》議題，蔡英文總統今（21日）上午表示，在前一個政府執政時期，台灣幾乎是門戶洞開，讓中國有全面滲透台灣社會的情況。對此，前總統馬英九下午重炮回擊，「完全莫名其妙，胡說八道！」

蔡總統表示，台灣整體社會對於中國的滲透，其實很在意，而且戒慎恐懼，所以《反滲透法》是有它的必要性。希望讓各個執法單位有遵循的標準或法律的基礎，所以才會訂定《反滲透法》。

針對蔡總統批評，馬英九今（21日）下午前往新北市板橋區替立委候選人林國春輔選時表示，實在看不出來哪裡被滲透，請她（蔡總統）舉例。

馬英九表示，《反滲透法》中所說的滲透會使得許多無辜的人受到調查、逮捕，這是最可怕的，所以有檢察官稱《反滲透法》是把警總全面化，對於民主自由是非常大傷害。

馬英九痛批，蔡總統常常說要捍衛民主價值，若要捍衛民主價值怎麼可以定這種法「完全莫名其妙，胡說八道！」

(中時 )