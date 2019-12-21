金剛發文。（圖／翻攝自金剛 （李信樵）臉書）

38歲男星金剛（本名：李信樵）過去演出《麻辣鮮師》而廣為人知，10年前他往香港發展，今年4月承認和前「國光女神」梁云菲交往。今(21日)媒體報導，先前金剛在香港全盛期每月收入可達400萬台幣，最近他在臉書發文，澄清今年常貼度假文不是過得很爽，而是因為回台工作卡關，為了逃避現實才出去玩，也說：「希望明年我不要再一直渡假了」。

金剛日前在臉書吐心聲，說自己出道快20年了，算是相當明白這行的酸甜苦辣，也清楚身為藝人有人喜歡你，也會有人討厭你的定理，自己工作時總是希望做到最好，但還是會害怕不好的評論，但他希望常常批評藝人的朋友能花點時間看看別人用心完成的作品再說話，或許會對藝人的負面印象改觀。

金剛話鋒一轉說，今年常聽到有朋友說他過得很爽，常跑去潛水或曬太陽，「其實是因為今年真的不是很好，所以一直離開台北去逃避現實的生活」，希望他明年可以少度一點假，努力再現工作高潮，享受久違的掌聲，而據《鏡周刊》報導，金剛過去在香港最高月收入可達台幣400萬，因大陸近年對港、台藝人限制變多，才使他工作變少。

(中時電子報)