花蓮七星潭風景區，附近屬軍事要區，多個防空洞早已被封閉，其中有一處從未對外開放的二戰軍事用地「四八高地戰備坑道」，經花蓮縣政府修繕整理，將於明年1月1日首度對外開放，將有專人導覽街說，每日限額參訪，23日起開放網路預約。

四八高地因斷層隆起、高度高於海平面48公尺而得名，日軍在二次世界大戰末期，為了保衛花蓮港飛行場主陣地而建立，當時日本人在挖了地下坑道和野戰壕溝，並設置重砲兵小隊宿舍，且配置兩座10吋口徑的防空砲，用意在防止美軍登陸。

花蓮縣七星潭旁的四八高地，早年是軍事重地，坑道不少，外人難窺究竟。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

戰事結束，四八高地坑道被列入國軍管理要塞區域，隨著七星潭風景區的發展，國防部在2013年同意將北段坑道及砲陣地移交花蓮縣政府，並委請七星潭社區發展協會管理。不過「封存」至今，從未對外開放，外人也難窺坑道內樣貌。

經縣府向中央爭取農村再生計畫補助，進行周邊環境整理及修繕坑道內部照明，今年再跟軍方申請鄰接營區土地無償使用面積2公頃，擴充現有園區。昨率先公布坑道樣貌，約200公尺長，蜿蜒曲折的坑道，部分區段僅容一人通行，牆壁可見「砲組弟兄們，平時與戰時一體」、「自立自強共創未來」精神標語，昔日保衛家國肅穆感，歷歷在目。

縣府農業處農村景觀科長吳明遠說，元旦七星潭舉辦參加戰機衝場迎曙光暨升旗健走後，還可到七星潭曼波園區及四八高地戰備坑道，一覽景觀花海及軍事秘境的神秘面紗。即日起至23日起開放網站預約，有專人帶領導覽相關資訊。

四八高地坑道，元旦將會開放。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

(中時 )