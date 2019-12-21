金門縣黨部頒發429位晉齡60年、50年、40年和30年資深黨員榮譽狀。（李金生攝）

國民黨金門縣資深黨員齊集一堂，歡慶建黨125周年。（李金生攝）

國民黨慶祝建黨125周年，金門縣黨部資深黨員今（21）日在「革新團結，重返執政」的歡欣氣氛中，高唱生日快樂歌，主委石兆（王民日）呼籲大家心手相連，贏得明年總統大選和立委選舉，讓金門建設大步向前走。

今天在金寧鄉盈春閣舉辦的慶祝大會，由縣黨部主委石兆（王民日）主持，頒發429位晉齡60年、50年、40年和30年資深黨員榮譽狀，包括中央委員陳天成、黃克標，副主委許玉昭、李誠智，總工會理事長曾宗慶、金城鎮民代表倪于柔、民眾服務社理事長陳金福、常務監事王添泉等人齊聚一堂，氣氛熱烈。

石主委表示，國民黨遭遇2次挫敗，讓民進黨完全執政，感謝黨員同志在黨最艱難時，堅守信念始終不離不棄，與黨永遠站在一起。他也懇託黨員同志和金門鄉親團結起來，集中選票，全力支持國民黨提名總統候選人韓國瑜及立委候選人陳玉珍，讓國民黨再起，有機會為鄉親服務。

陳玉珍也呼籲，只有國民黨能讓兩岸關係走向和平發展，只有中國國民黨能帶領大家往前走，金門人要新的「92共識」，就是立委投9號陳玉珍、總統投2號韓國瑜。

(中時 )