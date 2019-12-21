總統府祕書長陳菊（右）在朴子競總牆壁簽名。（張毓翎攝）

總統府祕書長陳菊今（21）日下午為民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘站台時說蔡易餘有著嘉義人「堅定、屹立不搖」的諸羅山精神；另外，還提到高雄「挺韓」、「罷韓」遊行，她說，台灣是自由民主的社會，她相信高雄市長韓國瑜有肚量，可以了解人民的心聲，隨後陪同蔡易餘在朴子市區進行掃街。

陳菊稱讚蔡易餘是位認真、謙虛的人，她還自嘲，易餘長得胖胖、可愛，人緣也很好，雖她和易餘的爸爸蔡啟芳是朋友，但跟易餘比較好，因為他們都是「胖嬰組」的，拜託嘉義鄉親一定要支持嘉義海區立委候選人蔡易餘、山區立委候選人陳明文，嘉義縣的2席區域立委一定要拿下。

媒體問到近日外界不斷攻擊前高雄市府團隊的施政；陳菊回應，高雄市民進黨執政過去已12年，每到選舉，外界就只會消費高雄，執政的好或壞，「公道自在人心」，只有高雄人最知道，她與團隊過去在高雄打拚，相信12年的付出，高雄人一定感覺出不一樣。

陳菊說，如果韓市長有做好，今日就不會有「We Care遊行」發生，高雄市民覺得韓市長「屁股還沒坐熱」，就要選總統，這一點台灣人是無法接受的，韓陣營動員各地的韓粉，而高雄市民有多少人站出來罷韓，她想今日就能見真章，她也呼籲罷韓民眾要「理性、不接受挑釁」，「打不還手、罵不還口」，「和平才是最大的力量」。

嘉義縣第一選區呈藍綠對決狀態，蔡易餘對上國民黨縣議員王啟澧，蔡易餘今日邀陳菊一起掃街拜票，2人同站在一台戰車上，從朴子競總出發至各個大街小巷，最後一站到縣政府，向沿路民眾揮手、問安，展現他們親民、雄厚的基層實力。

(中時 )