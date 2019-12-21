高雄21日舉行挺韓、罷韓雙遊行，國民黨總統候選人韓國瑜在挺韓遊行的終點站，微笑公園中登場，發表了25分鐘的演說，韓事後接受中天主播王又正訪問表示，歡迎各位民眾來到高雄，並對於在城市另一端的罷韓遊行，他表示完全尊重。

韓國瑜表示，感謝這麼多的民眾來到高雄，現場的氣氛都充滿著歡樂，歡迎大家到高雄體驗高雄的美好、熱情。對於總統蔡英文反駁周錫瑋所為「兩顆子彈」的說法，韓表示，到了選舉最後，很多相關謠言都會滿天飛，但是他對台灣的警察、維安都相當有信心，韓對於台灣的民也很有信心，對於安全這塊韓國瑜表示是完全放心的。

韓國瑜表示，外傳今天是因為維安的問題所以才沒有全程參加遊行，但實際上是因為參加遊行的民眾實在是太多了，所以團隊擔心若是韓在遊行中登場，會出現推擠的狀況，為了安全起見，才安排在微笑公園中現身。

而對於同步舉行的罷韓遊行，韓國瑜表示，他完全尊重，未來的選舉也將是由民眾來決定下一任國家領導人的人選。

(中時電子報)