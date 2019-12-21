美國總統川普20日在推特上透露自己和大陸國家主席習近平通電話，雙方將安排簽署貿易協議，習近平也關切美方近來對台灣、香港、新疆、西藏的言論，表達嚴重關切。對此，外交部發言人歐江安今天表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，並與美方保持多元順暢的溝通管道，未來持續穩健深化台美各領域

歐江安說，川普政府上任後，美方已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」履行對臺灣的承諾，並已五度對臺軍售，包括出售我方F-16V戰機及M1A2T戰車。

此外，美國政府高層如副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也曾多次在公開演說中肯定臺灣的民主自由對國際社會的貢獻。此均充分反映美國對臺灣一貫堅定的支持與臺美日益緊密的友好合作夥伴關係。

歐江安指出，外交部一向密切關注美中高層互動情形，並與美方保持多元順暢的溝通管道。未來我國政府將秉持互信、互惠及互利的原則，持續穩健深化臺美在各領域及各層級的密切合作與交流。

(中時 )