M1A2T戰車採購金額為398億餘元。摘自政府採購網。

我向美採購的F-16V（ BLK70）戰機案，以及M1A2T戰車案已簽發價書。根據政府採購網公告，F-16V戰機採購金額為新台幣2467億餘元，M1A2T戰車採購金額為398億餘元。戰機採購金額在立法院通過的特別預算內，另戰車採購金額，美方報價近600億元，我方則根據立院通過的400億元預算選項採購，最後簽發價金額是398億元。

我駐美軍事代表團是於20日對外公告，根據決標公告內容，F-16V戰機案自本月13日發價書簽署後生效起，履約完成日期預估為2028年12月31日止。至於M1A2T戰車案，一樣自本月13日簽署合約開始生效，完成日期為2028年6月30日。

另有關美國川普總統於美東時間12月20日正式簽署2020財政年度「國防授權法案」，法案首次納入加強美臺網路安全合作、提升臺灣自我防衛能カ，及強化臺美軍事交流等友我等條文內容。對於川普總統繼售我M1A2T戰車及F-16V(BLK70)型戰機等先進武器裝備後，再次展現堅定支持臺美軍事合作，國防部對此表達誠摯的感謝。

國防部指出，對於美國以實際行動展現對臺灣的堅定支持，國防部將把握當前臺美關係良好時機，持續深化雙方互惠互利的安全夥伴關係，共同維護臺海及區域和平與穩定。

(中時 )