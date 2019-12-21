台中女中14日舉辦一百周年校慶，「樂儀校友慶百年」活動最受矚目。由358名，從20歲至65歲的跨世代樂儀隊校友組成，歷經年餘苦練盛裝登場，創下國內跨世代樂儀隊新記錄。現場一位美魔女搶盡眼球！172公分的高挑身材、精緻五官與優雅氣質，配上熟練的槍法，連10幾歲的小學妹都被比了下去；今年50歲的劉美亨，讓網友大讚「千年一遇美魔女」。

台中女中百年校慶熱鬧登場，來自全球各地校友返回母校同慶，台中市長盧秀燕、歌手齊豫等人皆到場祝賀。校慶活動最受矚目的「樂儀校友慶百年」，震撼全場！台中女中樂儀隊享富盛名，為了這場百年校慶，20歲至65歲的跨世代的358名昔日隊員，歷經21個月苦練，再次整裝上陣。

現場一位美魔女校友，高挑的身材、出眾氣質與熟練的槍法，在人群中格外顯眼。身影被民眾捕捉、轉發，迅速攻佔網友眼球，討論之熱烈，獲封是這場百年校慶中的「千年一遇美魔女」，更有人崩潰：「這還讓不讓人活啊？」「簡直逼死人了啊！」「我媽正跪著看手機」。

據了解，這位美魔女校友名叫劉美亨，今年已50歲。他感性表示：「高一時被教官選入儀隊，因為通勤生會延長練習時間還不爭氣的哭了……沒想到後來卻因為儀隊訓練，美好儀態讓我在大學時被模特兒經紀公司網羅，不僅成為模特兒，甚至還參加全國美儀小姐榮獲第三名的殊榮。」這回在教練林博正的號召下，重新拾起儀隊槍，從手抖、掉槍到現在上手轉20圈沒問題，他努力克服年齡、記憶與體力的考驗。

劉美亨更直言，為了重新穿上儀隊制服，重返心中17歲的夢想，付出一切都不嫌苦。不僅如此，多才多藝的他還參與了這次樂儀隊百年校慶的紀念品規劃，繪製了四幅著色圖，分別代表刀、槍、旗隊成員。而因為林博正當年是台中二中儀隊指揮，他更繪製了一幅教練圖像，讓教練也一起重返青春歲月。

台中女中校友劉美亨。（圖／讀者提供）

台中女中校友劉美亨。（圖／讀者提供）

由劉美亨繪製的台中女中百年校慶著色畫。（圖／讀者提供）

(中時電子報)