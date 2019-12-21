選前倒數衝刺，台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒一早就到霧峰區市場拜票，受到許多攤商、消費民眾力挺，特別的是，一名高齡百歲的菜販阿嬤看到顏寬恒，高興的與他合照、還強調一定要票投顏寬恒，讓顏直呼「足感心」。

「大姊，拜託、拜託！」顏寬恒走進霧峰市場，不斷與攤商、買菜的婆婆媽媽們握手、爭取支持，有民眾特別為他打氣，當場高呼「凍蒜！」、「加油！」也有支持者關心、要他多加件衣服，展現顏寬恒的高人氣。

在拜票途中，一名身材嬌小的菜販主動與顏寬恒攀談，自稱已經100歲的她說，每天都會帶著自家栽種的蔬菜到市場販售，看到顏寬恒到市場拜票，感覺真的很高興，明年的選舉一定要把票投給顏寬恒。

獲得人瑞菜販大力支持，顏寬恒直呼「足感心」，他表示，這位阿嬤身體看來相當硬朗，即便已經百歲，仍堅持種菜、賣菜，像這種在地耕耘的精神很值得學習。顏寬恒當場選購婦人販售的幾種青菜，強調要帶回家享用阿嬤親手栽種的好風味。

(中時 )