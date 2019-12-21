台灣民眾黨主席柯文哲21日中午至台中市北區出席城市治理演講，針對招黨員要使出哪招，自信表示，盡力而為；另提到挺韓、罷韓大遊行，柯P說，政治應超越藍綠，比藍綠更重要是「黑白」，比統獨更重要的是「是非」，直呼，台灣藍綠對決太可怕，下午參拜南天宮、一中商圈掃街拜票。

台灣民眾黨主席柯文哲指出，高雄舉行挺韓、罷韓大遊行，連美國AIT都發出旅遊警訊，通知美國僑民當天不要去高雄，藍綠的對立可以搞到這麼緊張，連美國的立場都覺得很危險。

柯文哲提到，中彰投地區就是搖擺區也是選舉指標區，有人好奇問他，民眾黨這次選舉上幾席，但台灣民眾黨創黨迄今僅3個月，能做到這樣的規模算了不起，在台灣的政黨歷史上，可說是奇蹟。

「不同政黨，就不能和諧在一起？」柯文哲表示，台灣政治有個很大問題，就是「黨同伐異」他認為，同一黨的人就算做錯的事也要掩護，不同黨的人，儘管做對的事仍要阻礙。台北市政府在政治史上是超越藍綠，並非消滅藍綠，3個副市長來自3個不同黨派，而是讓不同的政黨可在同一社會合諧相處。

台灣民眾黨內部表示，黨員人數不斷增加，截至目前，預估新黨員將近1萬人，22日將結合台中洲際棒球場愛心萬人園遊會，首場以戶外線上入黨方式，號召民眾入黨，全力衝政黨票。

(中時 )