文化饗宴外和平島公園也推出西班牙美食，讓民眾遙想大航海。（許家寧翻攝）

基隆和平島公園「聖薩爾瓦多城」遺址，近來考古成果豐碩，北觀處即日起推出「小島的西班牙食光」冬季系列活動，帶領民眾走訪諸聖修道院考古現場，並推出道地吉拿棒、蒜蝦等西班牙風味餐點，透過味蕾饗宴，穿越時空回到17世紀的和平島。

大航海時期，西班牙人曾在和平島上築城，並建有北台灣最古老的修道院宣教，隨著考古團隊進駐，諸聖修道院牆基及前人骨骸再次展現世人眼前，除了文化饗宴，和平島公園21日起也推出經典修道院傳統點心「聖地牙哥塔」等多種特色美食。

和平島公園上午先帶領民眾小島走讀，了解島上多元文化，隨著「小島大歷史，雞籠、社寮、和平島」特展以及「小島的西班牙食光」的腳步，來一場小島上的時光探險，尋找歷史所留下的軌跡、細細品嚐400年來的故事輪轉。

園方也為讓民眾體驗修道院傳統點心，包括以新鮮水果及各式香料熬煮成的西班牙香料熱紅酒、Blummer Ice西班牙藍色葡萄酒、西班牙蒜蝦，以及俗稱「西班牙油條」的吉拿棒，還有烘焙的咖啡豆加入檸檬原汁調製而成的瓦倫西亞咖啡。

西班牙修道院經典點心「吉拿棒Churros」。（許家寧翻攝）

基隆和平島公園景色優美，彷彿掉進時光隧道。（許家寧翻攝）

下午園方與在地烘焙達人「糖施」合作推出「手作聖誕禮物，小島上的修道院」活動，以淡淡海洋氣息的石蓴餅代替傳統薑餅，親手搭起限量繽紛可人的聖誕小餅屋，傳遞感謝及祝福，活動限量各20位，即日起可於網路進行報名。

(中時 )