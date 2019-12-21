鴻海集團創辦人郭台銘21日出席「新醫療百年工程薪傳論壇」，並在致詞時表示他給自己70歲的一個禮物，就是要做身體健康大數據，希望以後從每年的健康檢查，進步到每天都能健康檢查。（姚志平攝）

鴻海集團創辦人郭台銘21日出席永齡健康基金會與台大永齡健康研究院共同舉辦的「新醫療百年工程薪傳論壇」，並主持簽約儀式，與7大頂尖生技公司聯盟合作，共同解決人類面臨的癌症、傳染病、7大頂尖生技公司聯盟合作，共同解決人類面臨的癌症、傳染病、慢性病威脅。慢性病威脅。

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