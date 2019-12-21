郭台銘出席醫療論壇 7大頂尖生技公司攜手合作 16:312019/12/21 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海集團創辦人郭台銘（中）21日出席永齡健康基金會與台大永齡健康研究院共同舉辦的「新醫療百年工程薪傳論壇」，並主持簽約儀式，與7大頂尖生技公司聯盟合作，共同解決人類面臨的癌症、傳染病、慢性病威脅。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘21日出席「新醫療百年工程薪傳論壇」，並在致詞時表示他給自己70歲的一個禮物，就是要做身體健康大數據，希望以後從每年的健康檢查，進步到每天都能健康檢查。（姚志平攝） 鴻海集團創辦人郭台銘21日出席永齡健康基金會與台大永齡健康研究院共同舉辦的「新醫療百年工程薪傳論壇」，並主持簽約儀式，與7大頂尖生技公司聯盟合作，共同解決人類面臨的癌症、傳染病、7大頂尖生技公司聯盟合作，共同解決人類面臨的癌症、傳染病、慢性病威脅。慢性病威脅。 (中時 ) #工程 #論壇 #健康 #醫療 #郭台銘 #生技 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動 16:332019/12/17 政治 不分區政黨票今日抽籤 郭台銘前兩幕僚分站兩黨 11:392019/12/18 政治 健康系列》保健食品怎麼買才正確 資深客服不藏私告訴你 09:002019/12/19 生活 台大癌醫主建物冠郭台銘母名 永真大樓今揭牌 10:382019/12/19 生活 「今天是太太70歲生日」 郭董繫上先妻贈送的老皮帶 11:572019/12/19 生活 台大癌醫12年才啟用！郭董：北市府效率差 光搬樹就2年 12:382019/12/19 生活 郭台銘憶先妻贈皮帶 批柯市府效率要改善 15:212019/12/19 生活 台大雲院廣達簽署打造智慧遠距醫療啟動「安心雲林e院聯防」 18:552019/12/20 生活 新北第十選區 林金結腹背受敵 吳琪銘拚連任 04:102019/12/21 地方新聞 女兒10歲就有人說親 郭董：想娶先交健康大數據 15:532019/12/21 生活 生活熱門新聞 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 好市多買什麼？ 營養師曝健康必買清單 - 生活 珍珠奶茶之後 日媒斷言：台灣這食物將洗劫日本 - 生活 被謝和弦嗆奶大又怎樣 記者正面照曝光！網驚：他沒騙人 - 生活 新世代6座豪華SUV超值巨獻 Lexus RX350L - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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