桃園市第四選區立委候選人鄭寶清競選總部21日舉行成立大會，民進黨副總統候選人賴清德幫他站台，除細數鄭寶清在交通建設的貢獻外，卻一時口誤，向現場的鄉親報告，「寶清是如何替高雄大拼」，另外，大園交流道天空斷橋銜接也講成「林園交流道」，不過，都不減民眾對民進黨的支持。
賴清德表示，鄭寶清他出道很早，出身一般的家庭，進入國會後，立委評鑑第一名，一定要全勤，也要比別人付出更多，為國家社會都付出多，他說鄭寶清會私下拜託他支持爭取桃園相關建設，他說，有兩大鐵路建設，第一為鐵路地下化，減少天橋及地下道，對桃園未來有很大的幫助。
另外，綠線捷運需億1300億，2024年就可以完成，鄭寶清極力爭取，包括綠線延伸到中壢、山鶯線會延伸到八德，與機場捷運會三軌共構，總經費約有3000億這麼多。
賴清德說，今天來到桃園，要向桃園的鄉親報告，寶清是如何替「高雄」來打拚，桃園的交通建設很需要支持，還有，「林園交流道」長期交通擁擠，鄭寶清要求行政院將空中斷橋接起來，經費約60億元左右，未來大園斷橋接通之後，能連到台15線與台61線。
雖然口誤連連，支持者仍冒著雨，參加競總活動，賴清德說，蔡英文總統主軸守護台灣主權，維護台灣民主，大陸國家主席習近平公開提出唯一的原則，就是只有一個中國，換一個說法就是中華人民共和國，過去國民黨說，九二共識有中華民國的空間，這完全不是事實。
賴清德說，中共國家主席說絕對沒有一個政黨有一廂情願的空間，因此要守護台灣主權維護民主，若接受九二共識，未來一定走向一國兩制。
(中時 )
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