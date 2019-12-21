民進黨副總統候選人賴清德幫桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台。（甘嘉雯攝）

民進黨副總統候選人賴清德幫桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台。（甘嘉雯攝）

桃園市第四選區立委候選人鄭寶清競選總部21日舉行成立大會，民進黨副總統候選人賴清德幫他站台，除細數鄭寶清在交通建設的貢獻外，卻一時口誤，向現場的鄉親報告，「寶清是如何替高雄大拼」，另外，大園交流道天空斷橋銜接也講成「林園交流道」，不過，都不減民眾對民進黨的支持。

賴清德表示，鄭寶清他出道很早，出身一般的家庭，進入國會後，立委評鑑第一名，一定要全勤，也要比別人付出更多，為國家社會都付出多，他說鄭寶清會私下拜託他支持爭取桃園相關建設，他說，有兩大鐵路建設，第一為鐵路地下化，減少天橋及地下道，對桃園未來有很大的幫助。

另外，綠線捷運需億1300億，2024年就可以完成，鄭寶清極力爭取，包括綠線延伸到中壢、山鶯線會延伸到八德，與機場捷運會三軌共構，總經費約有3000億這麼多。

賴清德說，今天來到桃園，要向桃園的鄉親報告，寶清是如何替「高雄」來打拚，桃園的交通建設很需要支持，還有，「林園交流道」長期交通擁擠，鄭寶清要求行政院將空中斷橋接起來，經費約60億元左右，未來大園斷橋接通之後，能連到台15線與台61線。

雖然口誤連連，支持者仍冒著雨，參加競總活動，賴清德說，蔡英文總統主軸守護台灣主權，維護台灣民主，大陸國家主席習近平公開提出唯一的原則，就是只有一個中國，換一個說法就是中華人民共和國，過去國民黨說，九二共識有中華民國的空間，這完全不是事實。

賴清德說，中共國家主席說絕對沒有一個政黨有一廂情願的空間，因此要守護台灣主權維護民主，若接受九二共識，未來一定走向一國兩制。

(中時 )